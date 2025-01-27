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Прошло два года со дня теракта в посольстве Азербайджана в Иране

Прошло два года со дня теракта в посольстве Азербайджана в Иране Прошло два года с момента террористического нападения на посольство Азербайджана в столице Ирана Тегеране.
Происшествия
27 января 2025 г. 01:16
Прошло два года со дня теракта в посольстве Азербайджана в Иране

Прошло два года с момента террористического нападения на посольство Азербайджана в столице Ирана Тегеране.

Report напоминает, что 27 января 2023 года в 8:30 по бакинскому времени на посольство Азербайджана было совершено террористическое нападение. Гражданин Ирана Ясин Гусейнзаде, вооруженный автоматом "Калашникова", прорвал охранный пост и убил начальника службы охраны посольства Орхана Аскерова. В ходе предотвращения нападения сотрудники службы охраны Васиф Тагиев и Махир Иманов получили ранения.

30 января Министерство иностранных дел Азербайджана эвакуировало сотрудников посольства из Тегерана, и деятельность посольства была приостановлена. В связи с нападением Служба государственной безопасности Азербайджана возбудила уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Орхан Аскеров был похоронен на Второй Аллее Шехидов. 3 февраля 2023 года указом Президента Азербайджанской Республики Орхан Ризван оглу Аскеров (посмертно) был награжден медалью "За Родину". Васиф Натиг оглу Тагиев был удостоен ордена "Мужество" I степени, а Махир Кямиль оглу Иманов награжден медалью "За Родину".

После инцидента деятельность посольства Азербайджана в Тегеране была приостановлена. Сотрудники посольства и члены их семей 29 января 2023 года были эвакуированы из Тегерана в Баку.

В результате переговоров между двумя государствами с 15 июля 2024 года посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность по новому адресу, и посол вместе с персоналом вернулся в Иран.

Судебный процесс над Ясином Гусейнзаде, виновным в совершении теракта, продолжался два года. По итогам суда Министерство юстиции Ирана сообщило о вынесении ему смертного приговора. Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор лицу, напавшему на посольство, и дело было передано в Тегеран для исполнения.

Согласно информации, суд пригласит родственников пострадавших. Если они потребуют исполнения смертного приговора, дело будет передано в соответствующие органы для его исполнения.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə terror hücumundan iki il ötür

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