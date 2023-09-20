О нас

Похоронен сотрудник полиции Сейфи Абдуллаев, погибший в ДТП в Физули

Похоронен сотрудник полиции Сейфи Абдуллаев, погибший в ДТП в Физули Состоялась церемония прощания с сотрудником полиции Абдуллаевым Сейфи Фаган оглу 1994 года рождения, погибшим в результате ДТП в Физулинском районе.
Происшествия
20 сентября 2023 г. 13:44
Похоронен сотрудник полиции Сейфи Абдуллаев, погибший в ДТП в Физули

Сотрудник полиции Сейфи Абдуллаев (1994 г.р.), погибший в результате ДТП в Физулинском районе, похоронен селе Галейбугурд Шамахинского района.

Как сообщает местное бюро Report, на похоронах присутствовали руководство исполнительной власти Шамахинского района, сотрудники правоохранительных органов района, а также представители общественности района.

13:07

Состоялась церемония прощания с сотрудником полиции Абдуллаевым Сейфи Фаган оглу 1994 года рождения, погибшим в результате ДТП в Физулинском районе.

Как сообщает местное бюро Report, сегодня его тело было доставлено в Джума-мечеть в городе Шамахы.

С.Абдуллаев будет похоронен в селе Галейбугурд Шамахинского района.

В церемонии прощания приняли участие представители Исполнительной власти Шамахинского района, сотрудники правоохранительных органов, представители общественности, а также члены семьи шехида.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidə yol qəzasında həlak olan polis əməkdaşı Seyfi Abdullayev dəfn edilib - YENİLƏNİB

Самое важное

Формирования вооруженных сил Армении в Карабахе подняли белый флаг
Формирования вооруженных сил Армении в Карабахе подняли белый флаг
20 сентября 2023 г. 13:14
Генпрокуратура: Незаконные армянские формирования продолжают наносить удары по мирному населению
Генпрокуратура: Незаконные армянские формирования продолжают наносить удары по мирному населению
20 сентября 2023 г. 11:00
МО: У ВС Армении в качестве трофеев захвачено 6 автомобилей Урал и 4 миномета
МО: У ВС Армении в качестве трофеев захвачено 6 автомобилей "Урал" и 4 миномета
20 сентября 2023 г. 10:29
Президент Азербайджана довел до внимания Блинкена, что карабахские армяне неоднократно приглашались к диалогу
Президент Азербайджана довел до внимания Блинкена, что карабахские армяне неоднократно приглашались к диалогу
20 сентября 2023 г. 09:43
Ильхам Алиев рассказал Блинкену о целях антитеррористических мероприятий
Ильхам Алиев рассказал Блинкену о целях антитеррористических мероприятий
20 сентября 2023 г. 09:35
МО: Более 60 боевых позиций ВС Армении перешли под контроль азербайджанской армии
МО: Более 60 боевых позиций ВС Армении перешли под контроль азербайджанской армии
19 сентября 2023 г. 21:37
МО Азербайджана призвало членов незаконных армянских вооруженных формирований сложить оружие и сдаться
МО Азербайджана призвало членов незаконных армянских вооруженных формирований сложить оружие и сдаться
19 сентября 2023 г. 21:09
АП: Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг
АП: Для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг
19 сентября 2023 г. 18:44
Военные атташе проинформированы об антитеррористических мероприятиях локального характера в Карабахе
ФотоВоенные атташе проинформированы об антитеррористических мероприятиях локального характера в Карабахе
19 сентября 2023 г. 18:29
МВД перешло на усиленный режим работы в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе
МВД перешло на усиленный режим работы в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе
19 сентября 2023 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi