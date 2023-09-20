Похоронен сотрудник полиции Сейфи Абдуллаев, погибший в ДТП в Физули

Сотрудник полиции Сейфи Абдуллаев (1994 г.р.), погибший в результате ДТП в Физулинском районе, похоронен селе Галейбугурд Шамахинского района.
Как сообщает местное бюро Report, на похоронах присутствовали руководство исполнительной власти Шамахинского района, сотрудники правоохранительных органов района, а также представители общественности района.
Состоялась церемония прощания с сотрудником полиции Абдуллаевым Сейфи Фаган оглу 1994 года рождения, погибшим в результате ДТП в Физулинском районе.
Как сообщает местное бюро Report, сегодня его тело было доставлено в Джума-мечеть в городе Шамахы.
С.Абдуллаев будет похоронен в селе Галейбугурд Шамахинского района.
В церемонии прощания приняли участие представители Исполнительной власти Шамахинского района, сотрудники правоохранительных органов, представители общественности, а также члены семьи шехида.