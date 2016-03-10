​Прошло 40 дней со дня кончины Джалала Алиева

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В мечети Гейдар состоялась церемония 40 дней со дня смерти члена Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), действительного члена НАНА, доктора биологических наук покойного Джалала Алиева.

Как сообщает Report, на церемонии присутствовали близкие и родные академика, члены правительства, народные депутаты, представители интеллигенции.

Отметим, что Дж.Алиев скончался 1 февраля после продолжительной болезни на 88 году жизни.

Он похоронен в l Аллее почетного захоронения.

Джалал Алиев родился 30 июня 1928 года в городе Нахчыван. Окончил факультет естествознания Нахчыванского института учителей и биологический факультет Азербайджанского государственного университета.

С 1948 года он приступил к работе в кафедре физиологии растений Азербайджанского государственного университета в качестве лаборанта. С 1954 года работал младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией в Научно-исследовательском институте земледелия Академии наук Азербайджана. В 1971-1990 годах возглавлял творческую группу физиологии фотосинтеза Института ботаники АН Азербайджана, работал заведующим лабораторией и завотделом, был академическим секретарем раздела биологических наук АН Азербайджана.

Джалал Алиев был депутатом Милли Меджлиса I-III созыва. Академик удостаивался ордена "Истиглал". 18 апреля 2014 года за фундаментальные исследования и достижения в области сельского хозяйства Дж.Алиева удостоили премии Гасан бека Зардаби.