Прошел судебный процесс по делу о мошенничестве

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по делу обвиняющегося в мошенничестве Араза Эйвазова (1984 г.р).

Как сообщает Report, процесс прошел под председательством судьи Азада Меджидова. Вызванные на допрос свидетели не явились на судебное заседание.

Судья Азад Меджидов заявил, что в отношении упомянутого в уголовном деле и в списке свидетелей Вусала Джафарова будет возбуждено уголовное дело. Он также отметил, что им пока не удалось получить ответа на обращение касательно принудительной доставки в полицию свидетеля Асбана Гусейнова.

Судебный процесс продолжится 4 ноября.