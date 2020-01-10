Пропавшую без вести 17-летнюю девушку нашли в Сумгайыте

Пропавшая без вести в Шамкирском районе девушка нашлась живой и невредимой.

Об этом западному центру Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

6 января жительница Шамкирского района Хаяла Гасанова 2002 г.р. вышла из дома в поселке Кюр и не вернулась. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что девушка находится в Сумгайыте. Хаяла Гасанова передана родителям.

Расследования по факту продолжаются.