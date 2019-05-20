Пропавший в Лерике мужчина погиб под снежными завалами

Стало известно, что житель села Ивери Лерикского района Амиль Равваг оглу Исмаилов 1978 г.р., труп которого был найден на территории района, погиб под снежными завалами.

Как сообщает южное бюро Report, рядом с местом обнаружения трупа умершего 4 месяца назад мужчины был найден целлофановый пакет с наркотическими средствами.

Отметим, что труп пропавшего в феврале А.Исмаилова был найден на открытой местности близ пограничной полосы с Ираном.

По факту ведется расследование.