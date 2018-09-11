Пропавший в Бейлагане мужчина был убит по заказу сожительницы

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Полиция выяснила, что пропавший без вести в Бейлаганском районе мужчина был убит по заказу женщины, с которой он проживал в гражданском браке.

Как сообщает Report, выяснилось, что пропавший в июле этого года 48-летний Ильдырым Фархадов был убит из ружья и затем закопан жителем Билясуварского района Шахсуваром Асадовым 1980 г.р. по заказу 40-летней Азизы Садыговой, с которой покойный сожительствовал.

А.Садыгова и Ш.Асадов задержаны. Тело эксгумировано.

По данному факту продолжается расследование.