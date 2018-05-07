Пропавший два месяца назад без вести в Лянкяране был убит и закопан в подвале

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Установлено, что пропавший без вести в Лянкяране был убит и закопан в подвале.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 19 марта этого года в Лянкяранское районно-городское отделение полиции поступило обращение о пропаже 16 марта без вести жителя села Сутамурдов Лерикского района Мирисы Бабаева.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов полиции и прокуратуры, было установлено, что в тот день М.Бабаев, находясь в доме проживающего в селе Ашаги Нувади Талата Дадашова, поспорил с хозяином дома. Во время спора хозяин дома нанес оказавшийся смертельным удар М.Бабаеву тупым предметом, после чего захоронил убитого в подвале.

Тело М.Бабаева было эксгумировано.

В результате принятых мер был задержан подозреваемый в совершении преступления Т.Дадашов.

Ведется расследование.