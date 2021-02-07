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Пропавший без вести житель Физули подорвался на мине в Джебраиле

Пропавший без вести житель Физули подорвался на мине в Джебраиле 4 февраля житель Физулинского района Шахин Гулиев обратился в отдел полиции Физулинского района и сообщил о пропаже без вести своего брата Мехмана Гулиева и жителей района Ильгара Ахмедова и Мустагима Алескерова.
Происшествия
7 февраля 2021 г. 21:52
Пропавший без вести житель Физули подорвался на мине в Джебраиле

4 февраля житель Физулинского района Шахин Гулиев обратился в отдел полиции Физулинского района и сообщил о пропаже без вести своего брата Мехмана Гулиева и жителей района Ильгара Ахмедова и Мустагима Алескерова.

Об этом Report сообщили из прокуратуры Джебраильского района.

В результате предварительного расследования было установлено, что 7 февраля автомобиль марки “ВАЗ 2106” с государственным регистрационным знаком 99 NH 623, принадлежащий И.Ахмедову подорвался на противотанковой мине на территории освобожденного от оккупации села Нузгар Джебраильского района.

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками прокуратуры было обнаружено тело М.Гулиева, 1988 года рождения.

В настоящее время продолжаются меры по установлению местонахождения других лиц.

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Версия на азербайджанском языке İtkin düşdüyü deyilən şəxsin Cəbrayılda minaya düşməsi məlum olub

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