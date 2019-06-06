Пропавшая без вести в Баку 3-летняя Захра нашлась - ОБНОВЛЕНО

Пропавшая два дня назад в Баку трехлетняя Захра Багирзаде нашлась в результате интенсивных поисков полиции.

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы Бакинского городского управления полиции Эльшад Гаджизаде.

В настоящее время детали происшествия выясняются.

*** 12:58

Сотрудники полиции продолжают интенсивные поиски пропавшей без вести в поселке Сабунчи Сабунчинского района столицы 3-летней Захры Расул гызы Багирзаде.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

Видевших Захру Багирову просьба сообщить в ближайшее отделение полиции или позвонить в "Центр звонков - 102" МВД.

Отметим, что в социальных сетях распротсранилось фото, на котором маленькая девочка держится за руку мужчину. Утверждалось, что на фото якобы малолетняя Захра. Впоследствии выяснилось, что это другой ребенок, не Захра.