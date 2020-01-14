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Пропавшая в Баку без вести 14-летняя девочка нашлась

Пропавшая без вести в Баку 14-летняя девочка нашлась

Пропавшая в Баку без вести 14-летняя Айсель Салахова нашлась.

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев. 

По его словам, вышедшая ночью 13 января из дома в сабунчинском поселке Бильгях и ушедшая в неизвестном направлении Айсель Салахова 2005 г.р. нашлась: "В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку удалось установить место пропавшей без вести А.Салаховой. В результате предварительного расследования было установлено, что девочку никто не похищал. Ее семья была проинформирована по этому поводу". 

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