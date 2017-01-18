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    82-летний мужчина пропал без вести - ФОТО

    Он был одет в серые брюки, черную зимнюю куртку, на голове была черная шапка

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Житель села Газьян Уджарского района Алиев Халил Али оглу 1935 года рождения вышел из дома 6 января и больше не вернулся. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

    Он был одет в серые брюки, черную зимнюю куртку, на голове была черная шапка.  

    Всех, кто располагает какой-либо информацией о нем, просят обратиться на линию "102" МВД, а также по номерам (051) 486-78-78, (02021) 3-00-53, (02021) 3-15-85 и сообщить в Уджарское районное отделение полиции.

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