Проливные дожди вызвали ряд последствий в Уджаре

На улице Огуз в Уджарском районе дождевая вода залила дома.

На Огузской улице в городе Уджар дождевая вода залила дома.

Об этом Report сообщили местные жители.

По их словам, еще несколько лет назад шиферная кровля домов была заменена на ондулин. Через некоторое время новое покрытие вышло из строя (материал теряет свойства под воздействием солнечных лучей - ред.), из-за чего дождевая вода начала заливать дома.

Жители считают, что кровельное покрытие необходимо заменить шифером.

"Это требует значительных средств. Проблема наблюдается с 2007 года. Каждый раз дождевая вода заливает наши дома", - сказал один из местных жителей.

По их словам, они неоднократно обращались в соответствующие органы по поводу этой проблемы, но пока каких-либо мер не принято.

