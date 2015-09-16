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    ​Проливные дожди в Губе привели к серьезным последствиям

    Затопило все улицы города, а также приусадебные участки и подвалы в селе Владимировка

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Наблюдающиеся с сегодняшнего вечера в Губе ливневые дожди привели к серьезным последствиям.

    Как сообщает Report, непрекращающиеся осадки парализовали движение транспорта. Многие движущиеся в направлении горных сел автомобили вынуждены были свернуть обратно.

    В заявлении Report председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Губы Юсиф Абидов отметил, что непрекращающиеся осадки могут привести к серьезным последствиям.

    Затопило все улицы города, приусадебные участки и подвалы в селе Владимировка также затоплены. 

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