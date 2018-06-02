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    Проливные дожди в Грузии привели к затоплениям на территории компактного проживания азербайджанцев - ФОТО

    © Report

    Тбилиси. 2 июня. REPORT.AZ/ В Грузии проливные дожди привели к серьезным последствиям.

    Как сообщает грузинское бюро Report, от стихийного бедствия также пострадал Марнеульский район Грузии, где компактно проживают азербайджанцы. Река Алгети вышла из берегов, районный центр, рынок Марнеули, улицы и проспекты остались под водой. Также затопило дома жителей района и села Алгети.

    Стихийное бедствие привело к серьезным последствиям в ряде регионов страны. Кутаиси, Рустави и другим городам также нанесен серьезный ущерб.

    Дождь не прошел бесследно и в грузинской столице Тбилиси. Существенно увеличился уровень воды в реке Кура.

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