Проливные дожди в Грузии привели к затоплениям на территории компактного проживания азербайджанцев - ФОТО

© Report

Тбилиси. 2 июня. REPORT.AZ/ В Грузии проливные дожди привели к серьезным последствиям.

Как сообщает грузинское бюро Report, от стихийного бедствия также пострадал Марнеульский район Грузии, где компактно проживают азербайджанцы. Река Алгети вышла из берегов, районный центр, рынок Марнеули, улицы и проспекты остались под водой. Также затопило дома жителей района и села Алгети.

Стихийное бедствие привело к серьезным последствиям в ряде регионов страны. Кутаиси, Рустави и другим городам также нанесен серьезный ущерб.

Дождь не прошел бесследно и в грузинской столице Тбилиси. Существенно увеличился уровень воды в реке Кура.