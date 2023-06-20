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Проливные дожди повредили дорожную инфраструктуру Дашкесана

Проливные дожди повредили дорожную инфраструктуру Дашкесана Проливные дожди нанесли ущерб дорожной инфраструктуре Дашкесанского района, мостам и дорогам в селах Баян, Чанагчи, Гушчу, Ашагы Дашкесан, Алаханчаллы и Гарагуллар, посевным площадям.
Происшествия
20 июня 2023 г. 20:53
Проливные дожди повредили дорожную инфраструктуру Дашкесана

Проливные дожди нанесли ущерб дорожной инфраструктуре Дашкесанского района, мостам и дорогам в селах Баян, Чанагчи, Гушчу, Ашагы Дашкесан, Алаханчаллы и Гарагуллар, посевным площадям.

По данным западного бюро Report, движение на некоторых дорогах остановлено, так как крупные куски горных пород и грязевые массы сходят с гор на автомагистрали.

Паводковые воды разрушили частный жилой дом в городе Дашкесан. Жильцы дома были временно переселены оттуда.

Соответствующие местные органы осуществляют работы по устранению причиненного ущерба.

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