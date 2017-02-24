На суде по делу свояка "Лоту Гули" прокурор выразил протест судье

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по уголовному делу Видади Гусейнова, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева государственный обвинитель Фарид Нагиев выступил с ходатайством.

Он сказал, что в 2005 году судья А. Гаджиев был председателем на суде по делу Надира Салифова (Лоту Гули). Он выразил судье протест: "По этой причине, согласно законодательству Афган Гаджиев не может рассматривать дело свояка Надира Салифова Видади Гусейнова".

Адвокат В. Гусейнова Камандар Насибов попросил удовлетворить ходатайство.

Затем суд удалился в совещательную комнату. После возвращения с совещании судебная коллегия объявила решение. Согласно решению ходатайство прокурора было удовлетворено.

Процесс отложен на неопределенное время до назначения нового судьи.

Согласно обвинительному акту, 30 апреля 2016 года В. Гусейнов был задержан в качестве подозреваемого лица сотрудниками 13-го отделения полиции Сабунчинского РУП напротив дома №4 по улице Мира в поселке Бакиханов Сабунчинского района. При нем нашли 12,360 г героина.

В отношении В. Гусейнова возбуждено уголовное дело по ст. 234.1 (незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) УК и решением Сабунчинского районного суда избрана мера пресечения – арест сроком на 3 месяца.

После рассмотрения уголовного дела в прокуратуре Сабунчинского района, его направили в суд.

При рассмотрении дела в Сабунчинском районном суде под председательством судьи Ильгара Аббасова гособвинитель выступил с ходатайством. Прокурор обосновал ходатайство тем, что орган предварительного следствия был не прав при оценке вопроса приобретения, хранения и перевозки В. Гусейновым не с целью продажи 12,360 г героина. Он потребовал возвращения уголовного дела на предварительное следствие. Суд удовлетворил ходатайство. Согласно решению, уголовное дело вновь было направлено в прокуратуру для предварительного расследования.

Затем в отношении В. Гусейнова выдвинули обвинение по статье 234.4.3 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров в крупном размере) УК.

Отметим, что В. Гусейнов приходится свояком ныне находящемуся в заключении и известному в криминальном мире как "Лоту Гули" авторитету Надиру Салифову.