Прокурор запросил для заместителя Сафара Абиева 10 лет лишения свободы

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны Азербайджана полковника Мехмана Селимова, обвиняемого в присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева адвокат М.Селимова выступил с ходатайством.

В своем выступлении он протестовал составу суда. М.Селимов согласился с ходатайством адвоката.

Судебный состав отправился на совещание, по возвращении судейская коллегия оставила ходатайство нерассмотренным.

Затем выступил государственный обвинитель, который попросил для М.Селимова 10 лет лишения свободы.

Адвокат М.Селимова отметил, что выступит на следующем заседании.

Очередное заседание суда назначено на 15 апреля

Отметим, что М.Селимов обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение в крупном размере) и ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК. М.Селимов в 1995-1999 гг. был заместителем министра обороны Азербайджана Сафара Абиева по политическим и общественным вопросам.