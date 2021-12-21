Прокурор потребовал 9 лет заключения для блогера Ата Абдуллаева

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении Ата Абдуллаева, обвиняемого в вымогательстве

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении Ата Абдуллаева, обвиняемого в вымогательстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова было объявлено о завершении судебного расследования.

Затем выступил государственный обвинитель. В обвинительной речи прокурор потребовал приговорить А.Абдуллаева к 9 годам лишения свободы.

Адвокат обвиняемого заявил, что не готов выступить и попросил у суда времени.

Очередной процесс назначен на 28 декабря.

Отметим, что 14 марта текущего года видеоблогер А.Абдуллаев был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности, в отношении него Сабаильским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Абдуллаеву предъявлено обвинение по статьям 182.2.2 (вымогательство, совершенное неоднократно) и 182.2.4 (вымогательство, совершенное с причинением значительного ущерба потерпевшему) УК АР.