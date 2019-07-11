Прокурор запросил 15 лет для главаря "Агдамской банды"

В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемого в убийстве Мурада Мамедова.

Как сообщает Report, на процессе под председательствованием судьи Фаика Ганиева выступил гособвинитель и запросил наказать М.Мамедова лишением свободы сроком на 15 лет.

Отметим, что М.Мамедову предъявлено обвинение по статьям 105 (умышленное убийство), 209 (бандитизм), 162 (грабеж), 163 (присвоение путем шантажа) и 222 (незаконное хранение, ношение и передача оружия) УК РФ.

Согласно данным российских СМИ, Мурад Мамедов был заказчиком убийства троих человек в Санкт-Петербурге. В 2009 году в России по обвинению в серийных убийствах трех человек было задержано три азербайджанца – Алибала Алиев, Кямиль Гурбанов и Замин Исаев, которые были приговорены к 24 годам лишения свободы.

В ходе расследования выяснилось, что главарь группировки "Агдамская банда" Мурад Мамедов в то время дал Замину Исаеву 300 тыс. рублей на убийство другого азербайджанца. З.Исаев для выполнения этой задачи вошел в сговор с Алибалой Алиевым и Кямилем Исаевым. Алибала Алиев, приобретя оружие незаконным путем, по ошибке убил другого человека. Через несколько месяцев Замин Исаев сам застрелил заказанного Мурадом Мамедовым человека в его доме.

По информации, другие четыре члена преступной группировки "Агдамская банда", возглавляемой Мурадом Мамедовым, были обвинены в убийстве пяти человек, и Ленинградский военный суд вынес им приговор.