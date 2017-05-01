Прокурор запросил 10 лет для сына Фармана Керимзаде

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен судебный процесс по уголовному делу Азиза Керимзаде, сына писателя Фармана Керимзаде.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова выступил государственный обвинитель.

Прокурор запросил приговорить А. Керимзаде к 10 годам тюрьмы.

Адвокат обвиняемого попросил у суда времени для подготовки выступления.

Очередное заседание назначено на 8 мая.

Отметим, что А. Керимзаде обвиняется в получении у четырех граждан 60 тыс. манатов путем мошенничества. Против него выдвинуто обвинение по ст. 178.3.2 (мошенничество, совершенное с нанесением крупного ущерба) УК.

Напомним, что А. Керимзаде, являющийся адвокатом 3-й юридической консультации города Баку, впервые был арестован в августе 2012 года. Житель Баку Мурадов Эльчин Дадаш оглу обратился в 9-е отделение полиции Сабаильского районного управления полиции и заявил, что Керимзаде Азиз Фарман оглу, представившись адвокатом, присвоил принадлежащие ему 12 тыс. манатов. 27 ноября 2012 году в Бакинском суде по тяжким преступлениям А. Керимзаде и его знакомый Азер Гурбанов были приговорены к 3 годам лишения свободы условно, они были освобождены в зале суда.