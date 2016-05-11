Прокурор запросил 10 лет для поэта Садая Шекерли

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу поэта Садая Шекерли, обвиняемого в требовании путем угрозы имущества в крупном размере.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева было объявлено о завершении судебного следствия.

В своем выступлении прокурор попросил наказания для Садая Шекерли в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Судебный процесс будет продолжен 16 мая.

Отметим, что согласно информации Генпрокуратуры от 24 декабря 2015 года, в отношении жителя города Баку Садая Шекерли возбуждено уголовное дело по ст. 182.2.3 УК из-за наличия оснований в получении 10 тыс. манатов у должностного лица министерства налогов путем угрозы распространения разоблачающей, вымышленной информации в СМИ. С.Шекерли был привлечен в качестве подозреваемого, ему было предъявлено обвинение, предусмотренное в вышеуказанной статье УК, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.