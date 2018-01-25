Прокурор вновь потребовал наказания для брата Айгюн Бяйляр и других

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу брата заслуженной артистки Айгюн Бяйляр Аббаса Гумматова, а также Фуада Мамедзаде, Эльнура Алхазова, Рамиля Асирова, Эльнура Асирова и Джавида Алхазова, обвиняемых в убийстве.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Джавида Гусейнова был объявлен результат стационарной экспертизы, назначенной обвиняемому Ф.Мамедзаде.

По результату, наличие туберкулеза у Ф.Мамедзаде подтвердилось, однако его участие в заседании суда с использованием защитных средств возможно.

После на процессе выступил гособвинитель и сообщил, что преступление было совершено в 2013 году: "В те годы наказание по статьям Уголовного кодекса были более мягкими, чем сейчас. Потому, я предлагаю применить закон того времени и наказание пусть назначается в соотношении к 15 годам".

Прокурор вновь попросил наказания для этих людей. Для брата заслуженной артистки А.Бяйляр он попросил 14 лет 9 месяцев заключения, Ф.Мамедзаде 15 лет, Р.Асирова 15 лет, Э.Алхазова - 15 лет, Э.Асирова 14 лет 9 месяцев и Дж.Алхазова 14 лет 6 месяцев.

Очередное заседание суда назначено на 2 февраля.

Напомним, что ранее гособвинитель просил наказать брата заслуженной артистки А.Бяйляр на 19 лет 6 месяцев заключения, Ф.Мамедзаде 20 лет, Р.Асирова 20 лет, Э.Алхазова - 18 лет, Э.Асирова 18 лет и Дж.Алхазова 18 лет 6 месяцев.

Отметим, что по информации министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудников Сураханского районного управления полиции и прокуратуры было установлено, что считающийся пропавшим без вести с 16 июня 2013 года житель Баку Эльнур Гумматов был убит.

В результате следственно-оперативных мероприятий по факту стало известно, что Э.Гумматов в мае 2013 года был удушен на территории поселка Гала Хазарского района Ф.Мамедзаде, Э.Алхазовым, А.Гумматовым, братьями Рамилем и Эльнуром Асировыми. Подозреваемые в убийстве лица были задержаны в результате оперативных мер полиции и переданы следствию.

В ходе расследования стало известно, что названные лица для сокрытия следов преступления похоронили тело в поселке Гала в заранее выбранном месте. Сотрудниками полиции и прокуратуры место происшествия было осмотрено, останки Э.Гумматова были эксгумированы с места захоронения и отправлены в Объединение судебно-медицинской экспертизы.

Сураханской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело, для проведения других следственных действий дело было направлено в Бакинскую городскую прокуратуру. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде лишения свободы сроком на 4 месяца.

Напомним, что среди арестованных лиц А.Гумматов является братом заслуженной артистки Айгюн Бяйляр, а убитый приходился ей троюродным братом.