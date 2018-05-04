Прокурор: В Баку снижается число тяжких и особо тяжких преступлений

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "В результате проведенных органами прокуратуры столицы следственных мероприятий, обеспечивается раскрытие совершенных при невыясненных обстоятельствах преступлений, в том числе умышленных убийств, попыток умышленного убийства, разбоя, нераскрытых дел ДТП со смертельным исходом и предотвращение ряда других нарушений закона. Наблюдается снижение числа преступлений из этой категории, тяжких и особо тяжких преступлений".

Как передает Report, об этом сообщил прокурор города Баку Ильгар Аббасов.

"Все это является положительным результатом работы, проделанной в области обеспечения общественно-политической стабильности в нашей республике. Органами прокуратуры города Баку повышена требовательность в области процессуального руководства предварительным следствием, усилен контроль за полным, всесторонним и объективным проведением следствия и дознания", - сказал И.Аббасов.