Прокурор потребовал удовлетворить жалобу журналиста, отец которого был насмерть сбит автомобилем

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде продолжилось судебное заседание по апелляционной жалобе законного наследника потерпевшего, сына покойного ветерана Карабахской войны Али Алиева Имдада Ализаде на приговор в отношении работника ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" (АЗАЛ) Сеймура Гараева, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб один человек, еще один получил тяжелые травмы.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сахибхана Мирзоева сначала выступил адвокат обвиняемого лица.

Он выразил недовольство постановлением, вынесенным Наримановским районным судом в отношении С.Гараева. Адвокат потребовал изменить приговор и не удовлетворять гражданский иск.

Затем выступил законный наследник потерпевшего, гражданский истец Имдад Ализаде, который заявил, что обвиняемое лицо возместило лишь 4 тыс. из 151 тыс. манатов, потраченных на лечение во время пребывания отца в коме (504 дня) и на похороы: "Кроме того, в отношении указанного лица, полностью разрушившего жизненный ритм нашей семьи в течение 504 и последующих дней, я возбудил компенсацию морального ущерба в сумме 15 000 манатов. Судья Наримановского районного суда Самир Мамедов представляет нам выплаченные Сеймуром Гараевым 4 000 манатов как частичное возмещение материального ущерба в размере 151 тыс. манатов. С каких это пор 4 тыс. манатов считаются частичной частью 151 тыс. манатов? Кроме того, судья Самир Мамедов считает, что несмотря на пребывание моего отца в коме в течение 504 дней, ежедневное посещение нами больницы, мобилизацию всех родственников и друзей для выздоровления моего отца, и на его смерть, нам нанесен моральный ущерб в размере всего лишь 3 тыс. манатов. Решение суда первой инстанции не только не обоснованное, но и не этичное".

И.Ализаде потребовал аннулирования решения Наримановского районного суда, наказания С.Гараева по ст.263.2 УК и полного удовлетворения гражданского иска.

На процессе выступил представитель законного наследника потерпевшего, адвокат Абиль Байрамов. Он заявил, что решение суда первой инстанции несправедливое.

В своем выступлении гособвинитель заявил, что апелляционная жалоба обвиняемого лица необоснованна и потребовал, чтобы жалобу не удовлетворяли.

Прокурор отметил о необходимости полного удовлетворения части, связанной с материальным ущербом гражданского иска законного наследника потерпевшего лица и оставления неизменной части, связанной с компенсацией морального ущерба.

Судебное заседание будет продолжено 3 апреля. В тот же день ожидается оглашение постановления суда.

Отметим, что после произошедшей 14 февраля 2016 года аварии Али Алиев 7 месяцев проходил лечение в Центральной клинической больнице и 8 месяцев 17 дней – в "Avrasiya Hospital". Затем его перевели в Бакинский центр здоровья. Находившийся в коме 504 дня А.Алиев скончался 2 июля 2017 года.

На лечение покойного А.Алиева в Клиническом медицинском центре №1 ("Семашко") было потрачено 4 700 манатов, в Центральной клинической больнице – 67 881, в "Avrasiya Hospital" - 59 050 манатов (кроме того, семья покойного осталась должна указанной больнице 11 270 манатов), Бакинском центре здоровья - 5 900 манатов. К уголовному делу прилагаются подтверждающие это официальные квитанции. В то же время на похороны и панихиду потрачено дополнительно около 14 000 манатов. Кроме того, за нанесенный моральный ущерб семья потерпевшего требует от обвиняемого лица компенсацию в размере 15 000 манатов.

Решением суда С.Гараев был приговорен к отбыванию наказания сроком 4 года 11 месяцев и 28 дней в исправительном учреждении участкового типа.

В отношении С.Гараева не избрана мера пресечения в виде ареста, решение о невыезде и нахождении под полицейским надзором осталось в силе без изменений.

По приговору, гражданский иск юридического наследника потерпевшего Имдада Ализаде частично удовлетворен. Из гражданского иска на 166 тыс. 531 манат суд удовлетворил часть в размере 23 тыс. манатов (20 тыс. манатов за материальный ущерб, 3 тыс. манатов за моральный ущерб).

Недовольный приговором И.Ализаде подал апелляционную жалобу. Он требует изменить приговор Насиминского районного суда и приговорить С.Гараева к более тяжкому наказанию. И.Ализаде также требует полного удовлетворения гражданского иска.

Отметим, что А.Алиев является отцом известного журналиста Имдада Ализаде.