Прокурор потребовал сурового наказания для обвиняемых в терроризме граждан Армении

Сегодня на судебном заседании в административном здании Сабунчинского районного суда по уголовному делу обвиняемых в терроризме граждан Армении прокурор потребовал приговорить Саргсяна Ишхана Ашоти к 20 годам и Рафаэляна Владимира Отари к 19 годам лишения

Сегодня на судебном заседании в административном здании Сабунчинского районного суда по уголовному делу обвиняемых в терроризме граждан Армении прокурор потребовал приговорить Саргсяна Ишхана Ашоти к 20 годам и Рафаэляна Владимира Отари к 19 годам лишения свободы.

Как сообщает Report, об этом гособвинитель заявил на заседании под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Эльмина Рустамова.

Прокурор потребовал, чтобы обвиняемые отбывали наказание в тюрьме строгого режима.

По его словам, после отбытия наказания Саргсян и Рафаэлян должны быть депортированы из Азербайджана.

Следующее заседание суда назначено на 7 марта.

Согласно обвинению, 27 мая 2021 года около 3:00 командир группы воинской части спецназа разведки минобороны Армении Саргсян Ишхан Ашоти и проходивший воинскую службу в качестве инженера-сапера Рафаэлян Владимир Отари незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в направлении Кяльбаджарского района, где дислоцировались подразделения Минобороны Азербайджана, и проводили работы по минированию дорог, проходящих через село Юхары Айрым.

Указанные лица были задержаны на месте преступления. У них были обнаружены и изъяты 23 мины типа "ТМ 62-М" и "Е-00-М".

Граждане Армении обвиняются по статьям 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и 282 (диверсия) УК АР.