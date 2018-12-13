Прокурор потребовал сурового наказания для экс-сотрудника Бакинской ИВ

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Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемого в мошенничестве Азада Руфуллаева.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Зейнала Агаева выступил гособвинитель.

В своем выступлении прокурор потребовал для А.Руфуллаева 11 лет тюремного заключения.

Затем его адвокат выступил с защитной речью.

Он заявил о невиновности своего подзащитного.

По словам адвоката, А.Руфуллаев не строил никакого бизнес-плана с Азадом Шарифовым, признанным по данному уголовному делу потерпевшим и не давал ему никаких обещаний: "Азада Шарифова обманул некий Аждар".

Адвокат попросил вынести в отношении своего подзащитного оправдательный приговор.

Отметим, что А.Руфуллаев был должностным сотрудником Центра экспертизы Исполнительной власти города Баку. Когда возник скандал, связанный с делом о мошенничестве, он уволился по собственному желанию.

Согласно обвинительному акту, вступив в сговор с неким Аждаром, А.Руфуллаев совершил против Азада Шарифова мошенничество в крупном размере. Они взяли у потерпевшего А.Шарифова 456 тыс. манатов под предлогом построить бизнес в Ираке.

А.Руфуллаев, обвиняемый также в даче взятки должностному лицу, не соглашается ни с каким обвинением.

В обвинении отмечается, что 300 тыс. манатов из полученных у А.Шарифова 456 тыс. манатов должны были отдать различным должностным лицам в виде взятки.

В своих показаниях А.Руфуллаев заявил, что он только лишь познакомил А.Шарифова с неким Аждаром. Затем между стороны был обсужден вопрос создания бизнеса. Согласно плану, А.Шарифов хотел приобрести в Ираке магазин хозтоваров.

Хотя магазин и открыли, ожидаемой выручки взять не удалось и по этой причине между сторонам возникло недовольство.

В отношении А.Руфуллаева выдвинуто обвинение по ст. 178.2.1 (мошенничество группой лиц по предварительному сговору), 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 312 (дача взятки) УК.