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    Прокурор потребовал срока для мошенника, обещавшего организовать в Баку концерт Эбру Гюндеш

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве руководителя "Velizadə prodakşn" Турала Велизаде. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова выступил прокурор. 

    В своем выступлении гособвинитель потребовал для Т.Велизаде 9,6 лет тюремного заключения. 

    Очередное заседание суда назначено на 5 февраля.

    Отметим, что Турал Велизаде обвиняется в мошенничестве в отношении четырех человек. 

    Он обещал азербайджанским предпринимателям организовать приезд в Баку и концерт известных турецких певиц Сылы и Эбру Гюндеш.

    В общей сложности Т.Велизаде получил у предпринимателей 200 000 долларов, однако позже не сдержал обещания. 

    В отношении задержанного на основе жалобы потерпевших лиц Т.Велизаде возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба) УК.

    Он не признал себя виновным и заявил, что взял у предпринимателей деньги в долг. 

    Напомним, что Т.Велизаде не только возглавлял "Velizadə prodakşn", но также был певцом. 

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