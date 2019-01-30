Прокурор потребовал срока для мошенника, обещавшего организовать в Баку концерт Эбру Гюндеш

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве руководителя "Velizadə prodakşn" Турала Велизаде.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова выступил прокурор.

В своем выступлении гособвинитель потребовал для Т.Велизаде 9,6 лет тюремного заключения.

Очередное заседание суда назначено на 5 февраля.

Отметим, что Турал Велизаде обвиняется в мошенничестве в отношении четырех человек.

Он обещал азербайджанским предпринимателям организовать приезд в Баку и концерт известных турецких певиц Сылы и Эбру Гюндеш.

В общей сложности Т.Велизаде получил у предпринимателей 200 000 долларов, однако позже не сдержал обещания.

В отношении задержанного на основе жалобы потерпевших лиц Т.Велизаде возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба) УК.

Он не признал себя виновным и заявил, что взял у предпринимателей деньги в долг.

Напомним, что Т.Велизаде не только возглавлял "Velizadə prodakşn", но также был певцом.