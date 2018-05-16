Прокурор потребовал срока для обвиняемого в мошенничестве экс-полковника полиции

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу обвиняемого в мошенничестве бывшего начальника Алятского порта Управления полиции на водном транспорте министерства внутренних дел (МВД), полковника полиции Фархада Мамедханова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева выступил гособвинитель, который потребовал для Ф.Мамедханова 7 лет тюремного заключения.

Очередное судебное заседание назначено на 18 мая.

Отметим, что Ф.Мамедханов был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. В его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Согласно обвинению, он обвиняется в присвоении путем мошенничества 185 000 манатов под предлогом трудоустройства Эльдара Ханифаева. 35 000 манатов из этой суммы Ф.Мамедханов вернул потерпевшему.

Ф.Мамедханов обвиняется по ст. 178 (мошенничество) УК.

До ареста его уволили из органов внутренних дел.