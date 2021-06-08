Прокурор потребовал приговорить ливанского террориста к 20 годам лишения свободы

Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда продолжилось судебное заседание по уголовному делу ливанского террориста-наемника Эулджекджияна Викена Абрахамовича, воевавшего в Карабахской войне.

Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда продолжилось судебное заседание по уголовному делу ливанского террориста-наемника Эулджекджияна Викена Абрахамовича, воевавшего в Карабахской войне.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева было оглашено решение о том, чтобы обвиняемый был выпущен из стеклянной камеры и сидел на процессе около адвоката и переводчика.

После на суде начался этап изучения документов.

Адвокат Эулджекджияна Викена Абрахамовича выступил с ходатайством о возвращении уголовного дела следствию ввиду того, что его подзащитный отказался от показаний, данных в период следствия.

Суд отклонил ходатайство.

На процессе озвучили показания находящейся в настоящее время в Ливане Марал Назарян, проходящей по делу в качестве свидетеля.

Во время допроса М.Назарян показала, что обвиняемый в обмен на денежное вознаграждение сражался в Карабахе против азербайджанцев: "Эулджекджиян Викен Абрахамович был другом моего брата. После развода с мужем у меня с ним завязались отношения. Мы несколько раз приезжали в Армению и потом возвращались обратно. В последний раз приехали в начале 2020 года. Из-за пандемии я отправила детей в Ливан, еще через некоторое время вернулась сама.

Незадолго до начала войны я вернулась к Эулджекджияну Викену Абрахамовичу. В сентябре, когда началась война, Викен связался с некоторыми знакомыми в Ливане. Мы вместе прибыли в Шушу. Тогда он переговорил с гражданином Ливана по имени Ховак. Ховак сказал ему, что за участие в войне в месяц платят 2 000-2 500 долларов США. Кроме того, будут выплачивать и зарплату. Викен согласился. Я ему сказала, что он не гражданин Армении, и это в будущем создаст для нас проблемы. Однако он проигнорировал меня и отправился воевать. Когда мы говорили по телефону, он говорил, что находится в направлении Ходжавенда, их снабдили современным оружием и одеждой. Через 3-4 дня он вернулся и сказал, что азербайджанцы очень сильные, все прибывшие их-за границы наемники умерли, а он сбежал. Затем мы поехали в Лачин. 10 ноября услышали, что война закончилась. Когда мы отправились в отель в Шуше, чтобы забрать свои вещи, азербайджанские военные взяли нас в плен. Увидев в телефоне Викена фотографии с боев, его задержали".

Показания М.Назарян в видеоформате были представлены участникам процесса.

Подозреваемый сказал, что М.Назарян лжесвидетельствует.

Он сообщил, что около 5 лет сожительствует с М.Назарян:

"В Армению мы приехали с детьми Марал. Сняли квартиру. Марал начала работать женским парикмахером, я же продавал шаурму. Потом в стране началась эпидемия. Наши рабочие места закрылись. Мы переехали к сестре Марал. Там Ховак сказал, что ищут людей для заселения Карабаха, предоставляют жилье и обеспечивают работой. Мы согласились, подали заявление. Нас отправили в Шушу. В Шуше мне дали работу на бетонном заводе, а Марал начала работать в женском салоне. 27 сентября после начала войны мы вернулись в Лачин".

Он отметил, что во время управления автомобилем был задержан вооруженными силами Армении и насильно отправлен на войну: "Мне дали военную форму и вручили автомат. Отправили на территорию на направлении Ходжавенда, я там пробыл 3 дня, не пользовался оружием. Потом я сбежал оттуда в Шушу, а потом вернулся в Ереван. 10 ноября сообщили об окончании войны. Мы с Марал отправились в отель, где оставались, чтобы забрать свои вещи. Тогда нас задержали военнослужащие Азербайджанской армии".

После были представлены кадры с телефона Эулджекджияна Викена Абрахамовича.

На кадрах видно, как обвиняемый находится в окопе и приводит в боевую готовность миномет.

Обвиняемый заявил, что фото и видео были сняты на память.

На процессе были предъявлены кадры, которыми Эулджекджиян Викен Абрахамович делился с другими наемниками в соцсетях.

Судебное следствие было завершено. Гособвинитель в своем выступлении потребовал для обвиняемого 20 лет лишения свободы.

Очередное заседание суда назначено на 11 июня.

В совместном сообщении, поступившем из пресс-служб Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности отмечено, что расследование уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса, по факту участия в качестве наемников гражданина Ливанской Республики Эулджекджияна Викена Абрахамовича и других лиц в обмен на материальное вознаграждение в террористической деятельности против граждан Азербайджанской Республики в составе организованной группы, завершилось.

Следствием было установлено, что 29 сентября 2020 года Эулджекджиян Викен Абрахамович, 1979 года рождения, гражданин Ливанской Республики, житель Бейрута, первоначально принял предложение Овака Кикияна, гражданина Ливанской Республики, принять участие в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджанской Республики в качестве наемника в обмен на материальное вознаграждение в размере 2500 долларов США. С этой целью в тот же день вместе с другими лицами в составе организованной группы он сознательно пересек охраняемую государственную границу Азербайджанской Республики с территории Армении за пределами контрольно-пропускных пунктов и прибыл на территории, где находились другие наемники.

Кроме того, Викен Эулджекджиян и другие боевики, привлеченные в качестве наемников за материальное вознаграждение, также участвовали в террористической деятельности против граждан и армии Азербайджанской Республики, с использованием незаконно приобретенного огнестрельного оружия, боеприпасов и их частей, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики.

Викену Эулджекджияну было предъявлено обвинение по статьям 114.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (участие наемника в военном конфликте или военной операции), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.