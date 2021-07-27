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Прокурор потребовал приговорить экс-замминистра к 10 годам тюрьмы

Прокурор потребовал приговорить экс-замминистра к 10 годам тюрьмы Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя министра культуры Рафика Байрамова.
Происшествия
27 июля 2021 г. 16:56
Прокурор потребовал приговорить экс-замминистра к 10 годам тюрьмы

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя министра культуры Рафика Байрамова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева завершено судебное следствие.

Затем выступил государственный обвинитель. Прокурор потребовал приговорить Р.Байрамова к 10 годам лишения свободы.

Очередное заседание суда назначено на 10 августа.

Согласно обвинению, подсудимой получил в качестве взяток в общей сложности 1 миллион 800 тыс. манатов.

В ходе проведенных СГБ расследований получены сведения о допущении многочисленных противозаконных действий, наносящих серьезный урон правам граждан, интересам государства и общества, защищенных законом, заместителем министра культуры Азербайджанской Республики Байрамовым Рафиком Ясин оглу и начальником Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры Султановым Закиром Имран оглу, преднамеренно использовавших должностные полномочия во вред служебным интересам.

Во время осмотра, проведенного СГБ на основании постановления суда 8 мая 2020 года, по служебным и домашним адресам Рафика Байрамова и Закира Султанова найдены и изъяты различные записи, относительно размеров денежных средств, принятых должностными лицами Министерства культуры, денежные средства в различной валюте, другие документы и вещественные доказательства, имеющие значение для дела.

В ходе расследования выявлены основательные подозрения в регулярном присвоении Закиром Султановым части средств, выделяемых из государственного бюджета на проведение необходимых работ по защите, реставрации, реконструкции и охране исторических памятников и культурных образцов, являющихся многовековым наследием и достоянием азербайджанского народа.

По продолжающемуся уголовному делу расследуются полученные сведения, относительно предоставленных в угоду материальных интересов разрешений с использованием должностных полномочий на проведение работ по реконструкции в зданиях особого архитектурного стиля, считающихся культурным наследием.

В результате расследования появились основательные подозрения в ежемесячном присвоении Рафиком Байрамовым через посредничество руководителей региональных управлений Министерства культуры средств от зарплат учителей музыкальных школ, действующих в районах, официально начисленных за дополнительные учебные часы, а также других средств различными незаконными путями.

Получены сведения о регулярном обналичивании и присвоении Рафиком Байрамовым лично и через руководителей региональных управлений Министерства культуры части государственных средств, выделяемых на строительство, текущий и капитальный ремонт музыкальных школ, домов культуры, библиотек, художественных школ, галерей, клубов, музеев и других культурных объектов на территории республики.

По уголовному делу, возбуждённому в СГБ в отношении Рафика Байрамова по фактам злоупотребления полномочиями, присвоения, и Закира Султанова - злоупотребления полномочиями и присвоения, привлеченных в качестве обвиняемых лиц по соответствующим статьям Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, постановлением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Prokuror sabiq nazir müavininə cəza istəyib

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