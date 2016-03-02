​Прокурор потребовал пожизненного заключения для убийцы двух братьев в Баку

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному Заура Тарланова 1984 года рождения, обвиняемого в убийстве двух братьев.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Маиля Байрамова выступил государственный обвинитель.

Прокурор потребовал пожизненного заключения для Заура Тарланова.

Судебный процесс продолжится 14 марта.

Отметим, что 8 января прошлого года приблизительно в 17:00 Заур Тарланов, проживающий в поселке Сахиль Гарадагского района, на почве конфликта убил из своего оружия марки "Винчестер" жителей того же поселка Джавида и Джахида Рагимовых, которые находились в автомобиле марки Lexus, припаркованном у въезда в поселок. После этого он скрылся с места преступления. З.Тарланов был задержан в качестве подозреваемого и передан следствию.