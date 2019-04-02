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Прокурор потребовал пожизненного заключения для совершившего поджог в Наркологическом центре

Прокурор потребовал пожизненное заключение
© Report

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу арестованных в связи с пожаром в Наркологическом центре - бывшего директора учреждения Тельмана Мамедгасанова, инженера по охране труда и безопасности, ответственного за пожарную безопасность Центра Махира Абдуллаева, обвиняемого в поджоге Магомеда Мамедова и его врача, завотделением Афет Мамедовой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева выступил гособвинитель. 

В своем выступлении он потребовал для Т.Мамедгасанова 4 года тюремного заключения, М.Абдуллаева - 3,5 года, М.Мамедова - пожизненное наказание. Кроме того, для обвиняемой Афет Мамедовой гособвинитель потребовал 5 лет тюрьмы, назначения условного наказания с применением ст. 70 (условное осуждение) УК. 

Очередное заседание суда назначено на 9 апреля.  

Отметим, что 2 марта прошлого года в Республиканском наркологическом центре на территории Хатаинского района Баку произошел пожар, в результате которого погибло много людей.

Напомним, что с учетом проблем в состоянии здоровья заведующего отделением Азада Алекперова, уголовное дело в его отношении было передано в отдельное производство. Позже он скончался.

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