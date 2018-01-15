Прокурор потребовал назначить наказание совершившим мошенничество на 26 тысяч манатов под предлогом трудоустройства в полицию

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Ильхама Искендерова и Орхана Шалдыева, обвиняемых в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева выступил государственный обвинитель.

Прокурор отметил, что в период судебного следствия виновность обвиняемых лиц в совершении уголовного преступления была доказана. Он потребовал приговорить обоих обвиняемых к 4 годам лишения свободы и арестовать их в зале суда.

Отметим, что, согласно обвинительному акту, обвиняемые И.Искендеров и О.Шалдыев совершили мошенничество в отношении гражданина Эльнура Музаффар оглу Мамедова. Эти лица взяли у потерпевшего 26 тысяч манатов под предлогом трудоустройства его сына в Государственную дорожную полицию.

И.Искендеров и О.Шалдыев обвиняются по статьям 178.2.1 (мошенничество совершенное группой лиц по предварительному сговору) и 178.2.4 (мошенничество совершенное с причинением значительного ущерба) Уголовного кодекса.

Отметим, что в отношении обоих лиц не была избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении них избрана мера пресечения в виде пребывания под наблюдением полиции.

В суде выяснилось, что между обвиняемыми И.Искендеровым и О.Шалдыевым и потерпевшим Э.Мамедовым не достигнуто примирение. Потерпевший подал заявление следствию в связи с согласием на возмещение нанесенного ему ущерба, однако в обращении к суду сказал, что деньги не были выплачены.