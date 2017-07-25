Прокурор потребовал назначить наказание для лиц, совершивших мошенничество на 12 тыс. манатов

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Ровшана Гулиева и Акифа Нагиева, обвиняемых в мошенничестве.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева выступил государственный обвинитель.
В своем выступлении прокурор попросил приговорить А. Нагиева к 8 годам, а Р. Гулиева к 9 годам лишения свободы.
Очередное заседание суда назначено на 1 августа.
Отметим, что оба задержанных лица обвиняются в присвоении путем мошенничества принадлежащих гражданину 12 тыс. манатов.
А. Нагиев и Р. Гулиев обвиняются по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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