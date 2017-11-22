 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Прокурор потребовал наказать сотрудника бакинского представительства британской компании

    Очередное заседание суда назначено на 29 ноября© Report

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя финансового менеджера и главбуха действующей в Азербайджане британской компании "Amec Services Limited" Фуада Эфендиева.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой объявили о завершении судебного следствия.

    Затем выступил гособвинитель. В своем выступления прокурор потребовал для Ф.Эфендиева 8,5 лет тюремного заключения.

    Очередное заседание суда назначено на 29 ноября.

    Отметим, что уголовное дело было возбуждено после обращения о незаконных платежах в период деятельности принадлежащих "Amec plc" трех компаний - ООО "Amec", "AMEC Resources Limited" и "AMEC Services Limited".

    В ходе следствия выяснилось о легализации крупной суммы денег путем незаконного перевода компаниям в различных странах. 

    Ф.Эфендиев обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение, в крупном размере) УК.

    Давший на суде показания Ф.Эфендиев заявил, что не считает себя виновным. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi