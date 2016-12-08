Прокурор потребовал наказать обвиняемых в получении взятки таможенников - СПИСОК

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по делу обвиняемых во взяточничестве и контрабанде Амана Мухаммада Байлйева, Намена Аббасова, Адиля Кязымова, Айтекин Тагиевой, Мухтара Гасымова и Зияфета Гурбанова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева выступил гособвинитель.

В своем выступлении прокурор потребовал для А.Байлйева - 7, Н.Аббасова – 12, А.Кязымова и М.Гасымова – по 11, З.Гурбанова – 8, А.Тагиевой – 6 лет тюремного заключения.

Очередное судебное заседание назначено на 16 декабря.

Отметим, что обвиняемый Аман Мухаммад Байлйев является гражданином Туркменистана, пятеро - Намен Аббасов, Адиль Кязымов, Айтекин Тагиева, Мухтар Гасымов и Зияфет Гурбанова – гражданами Азербайджана. Четверо из граждан Азербайджана являются сотрудниками Государственного таможенного комитета, а З.Гурбанова занимается продажей ювелирных изделий в универмаге "Москва".

В отношении двоих из шести обвиняемых – А.Байлйева и Н.Аббасова избрана мера пресечения в виде ареста. А остальные – А.Кязымов, А.Тагиева, М.Гасымов и З.Гурбанова – под поручительством. Они обвиняются в незаконной переправке из Азербайджана в Туркменистан крупной партии ювелирных украшений и обвиняются по ст. 312 (дача взятки) и 206 (контрабанда) УК.