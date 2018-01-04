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    Прокурор потребовал наказать мужчину, шантажировавшего известного врача в Баку

    Адвокат обвиняемого попросил у суда время для выступления с защитной речью

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Эльнура Ибрагимова, обвиняемого в шантаже и вымогательстве денег у известного врача.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыхова, выступил государственный обвинитель Фарид Нагиев.

    Прокурор в своем выступлении попросил изменить меру пресечения в виде полицейского надзора в отношении Э.Ибрагимова на арест и приговорить его к 8 годам лишения свободы.

    Представитель пострадавшего в своем выступлении сказал, что согласен с прокурором.

    Адвокат обвиняемого Э.Ибрагимова попросил у суда время для выступления с защитной речью.

    Отметим, что Э.Ибрагимов познакомился с работающим в одной из клиник Баку известным невропатологом и врачом ЭЭГ Н.А (имя и фамилия условные) в социальной сети. Затем Э.Ибрагимов построил отношения с ней. Некоторое время спустя он скомпрометировав женщину, путем шантажа получил от нее 8 тысяч манатов.

    Затем врач обратилась в правоохранительные органы с жалобой на Э.Ибрагимова и он был задержан.

    В отношении Э.Ибрагимова не была избрана мера пресечения в виде ареста.

    Он опровергает обвинения и заявляет, что попросил денег у женщины в виде помощи.

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