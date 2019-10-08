Прокурор потребовал наказать мужчину, ранившего соседа ножом

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Ильгара Эфендиева, обвиняемого в нанесении соседу ножевых ранений.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тельмана Гусейнова выступил гособвинитель, который потребовал для обвиняемого 5,5 лет тюремного заключения.

Судебный процесс продолжится 16 октября.

Отметим, что инцидент был отмечен на улице Сейфеддина Даглы, 31 в Ясамальском районе.

45-летний Велиев Руфат Ханбала оглу был доставлен в больницу №1 с ножевыми ранениями. Врачам удалось спасти ему жизнь.

В ходе расследований выяснилось, что ножевые ранения Р.Велиеву нанес его сосед Ильгар Эфендиев.

И.Эфендиев обвиняется по ст. 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК.