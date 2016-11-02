Прокурор потребовал наказать лиц, убивших жителя Баку и ранивших его сына

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по делу обвиняемых в убийстве Эльмеддина Агаева и Керема Алиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Анвера Сейидова выступил гособвинитель.

Прокурор в своем выступлении потребовал приговорить Э.Агаева к 20 годам, а К.Алиева - 2 годам тюрьмы.

Очередное заседание суда назначено на 16 ноября.

Отметим, что инцидент произошел 19 сентября на проспекте Нобеля, 110 Хатаинского района.

50-летний Аладдин Гараев был убит за 12 дней до свадьбы сына. Так, сын А.Гараева Амрах Гараев поспорил в расположенном на проспекте Нобеля, 110 кафе "Lion" с охраной владельца заведения Э.Агаевым. Спор перерос в драку. Затем А.Гараев ушел домой.

Затем, взяв ножи, Э.Агаев и его брат Ниямеддин Агаев пришли к дому Амраха Гараева. Перед домом между сторонами вновь завязалась драка и Э.Агаев нанес А.Гараеву ножевое ранение в горло. Взяв бейсбольную палку, Аладдин Гараев попытался помочь сыну и Э.Агаев также нанес ему ножевое ранение. Оба пострадавших были увезены в больницу, однако Аладдин Гараев скончался по дороге в медицинское учреждение. Пострадавшего Анвера Гараева поместили в 1-ю городскую клиническую больницу.

Совершившие преступление были арестованы.