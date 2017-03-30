Прокурор потребовал наказать гражданку Грузии, совершившую в Баку кражу из дома гражданина Германии

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Ханым Мамедовой, обвиняемой в совершении кражи.

Как сообщает Report, на процессе, прошедшем под председательством судьи Джавида Гусейнова, объявили о завершении судебного следствия.

Затем выступил гособвинитель. Он потребовал приговорить Х.Мамедову к 8 годам лишения свободы. Лицо, защищающее права обвиняемой, попросило время для выступления.

Очередное заседание суда назначено на 6 апреля.

Отметим, что кража была совершена в сентябре прошлого года на территории Насиминского района. Гражданка Грузии Х.Мамедова украла 6 тыс. евро из дома проживающего на указанной территории гражданина Германии Ахеля Гюнтэля Гюльбезта. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 22-го отделения полиции Насиминского РУП, Х.Мамедова была задержана в качестве подозреваемой. Затем в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Она обвиняется по статье 177.3.2 (кража в особо крупном размере) Уголовного кодекса.