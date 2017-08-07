Прокурор потребовал наказания для женщины, выдавшей себя за сотрудника МНБ

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемых в мошенничестве Айгюн Акимовой и Ильхама Бахшиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова выступил государственный обвинитель.

Прокурор в своем выступлении потребовал приговорить А. Акимову к 13 годам, а И. Бахшиева - к 4 годам лишения свободы.

Суд предоставил время для выступления адвокатам обвиняемых до 17:00 часов

Отметим, что А. Акимова, представляясь предпринимателям как секретный агент, должностное лицо ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), совершила в отношении них мошенничество на сумму 1 млн. манатов. Согласно обвинительному акту, отмечается, что в данном уголовном деле она действовала сообща с И. Бахшиевым.

Они обвиняются по статье 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

Напомним, что владелец торгового центра AMAY Абдулла Абдуллаев дал показания в качестве свидетеля по делу. При допросе бизнесмен из Нахчывана сказал, что с А. Акимовой он не состоит в браке, но в свидетельстве о рождении ее ребенка указан в качестве отца.