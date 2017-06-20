Прокурор потребовал наказать руководство ЖСК "Севиль Массиви"

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении учредителя Жилищно-строительного кооператива (ЖСК) "Севиль Массиви" Айнура Зейналова, директора кооператива Эльчина Исмаилова, а также других обвиняемых – Забита Челебиева, Мирнамата Мирадиева, Сабины Алиевой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева объявили о завершении судебного следствия.

Затем выступил гособвинитель. В своем выступлении прокурор потребовал для А.Зейналова 15 лет тюрьмы, Э.Исмаилова – 13, З.Челебиева – 13, М.Мирадиева – 10, С.Алиевой – 7 лет лишения свободы.

Судебный процесс продолжится 21 июня.

Отметим, что указанные лица обвиняются по статьям 162-1.1, 178.3.2, 192.2.2, 213.2.2, 308.2, 312.2 и 313 УК.

Выяснилось, что ответственные лица ЖСК "Севиль Массиви" – А.Зейналов и Э.Исмаилов, на основе устной договоренности, достигнутой с председателем муниципалитета Хокмели Абшеронского района Мирнаматом Мирадиевым, незаконно захватили находящиеся в собственности муниципалитета 30 га земли и 110 га имеющихся в собственности различных лиц пастбищных земель под названием "Ат ялы" и "Соналы сахеси", и продали эти участки гражданам по беспроцентному кредиту.

При отсутствии надлежащих документов и госрегистрации, на указанной территории гражданами было построено 200 частных домов. После завершения кредитных выплат не принадлежащие муниципалитету участки были выставлены муниципалитетом на продажу, проданы и оформлены на имя граждан.

Кроме того, Жилищно-строительным кооперативом "Севиль Массиви" предусматривалось строительство на указанном участке многоквартирных жилых зданий. Без согласия соответствующих госструктур, не обращая внимания на официальное предупреждение министерства по чрезвычайным ситуациям, незаконно был выкопан фундамент 14-ти зданий и в четырех из них произведен первый этап строительных работ. Некоторые из квартир в этих незаконно строящихся домах уже были проданы гражданам.