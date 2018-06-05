Прокурор потребовал наказания для "Крытого Араза"

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по делу Араза Фараджева, известного в криминальном мире как "Крытый Араз", который, находясь в заключении, пытался создать тюремную банду, а также его подельников – Вугара Мусаева, Рената Заирова, Намика Бабаева, Эльмеддина Шахбазова, Эльтана Алиева и Хайяма Гурбанлы.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыхова выступил гособвинитель.

В своем выступлении прокурор потребовал для Араза Фараджева 10 лет 7 месяцев тюремного заключения, для Вугара Мусаева, Эльтана Алиева и Рената Заирова по 10 лет, Намика Бабаева 7 лет, Эльмеддина Шахбазова 18 лет (объединив прежнее и нынешнее наказание), Хайяма Гурбанлы - 5 лет тюрьмы.

Отметим, что согласно обвинению, А.Фараджев во время отбывания наказания в учреждении по отбыванию наказания №8, в декабре 2016 года создал организованную преступную банду с Вугаром Мусаевым, которого он знал до этого и другими. Эта банда грабила дома в Баку и регионах, как выяснилось, все эти действия координировал А.Фараджев.

14 апреля 2017 года сотрудники СГБ задержали Вугара Мусаева, Рената Заирова и Намика Бабаева.

Сообщается, что преступную группировку создал А.Фараджев.

Как выяснилось, будучи в заключении, в эту группировку, помимо А.Фараджева, входил и Э.Шахбазов.

Отметим, что А.Фараджев известен в криминальном мире как "Kрытый Араз", он считается одним из подельников "вора в законе" Ровшана Лянкяранского.