Прокурор потребовал приговорить экс-заведующую отделом БСУ к восьми годам лишения свободы

Прокурор потребовал приговорить к восьми годам лишения свободы бывшую заведующую отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета (БСУ) Дурдану Алиеву.

Прокурор потребовал приговорить к восьми годам лишения свободы бывшую заведующую отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета (БСУ) Дурдану Алиеву.

Как сообщает Report, об этом гособвинитель заявил в своем выступлении на судебном заседании под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Али Мамедова.

Очередной процесс назначен на 8 сентября.

Отметим, что на основании поступивших от студентов многочисленных жалоб о противоправных действиях бывшей заведующей отделом дополнительного и заочного образования Бакинского славянского университета доцента Дурданы Алиевой, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана было проведено расследование и возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 32.4, 312.2 (подстрекательство к даче взятки), 311.1 (получение взятки) УК АР.