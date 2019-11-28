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Прокурор потребовал наказания для двоюродного брата Эльдара Махмудова

​Прокурор потребовал наказания для двоюродного брата Эльдара Махмудова

В Военном суде города Баку состоялось слушание по уголовному делу экс-министра нацбезопасности Азербайджана Эльдара МахмудоваВугара Махмудова

Как сообщает Report, на суде под председательством Эльбейа Аллахвердиева было заявлено, что гражданский иск, предъявленный обвиняемому, отозван и к нему нет никаких претензий. 

Затем выступил государственный обвинитель. Прокурор Вугар Махмудов потребовал приговорить обвиняемого к 4 годам лишения свободы. Адвокат подсудимого попросил оправдать его подзащитного. Сам Вугар Махмудов от выступления отказался. Приговор будет вынесен в 16:00.

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