​Прокурор потребовал наказания для двоюродного брата Эльдара Махмудова

В Военном суде города Баку состоялось слушание по уголовному делу экс-министра нацбезопасности Азербайджана Эльдара Махмудова – Вугара Махмудова.

Как сообщает Report, на суде под председательством Эльбейа Аллахвердиева было заявлено, что гражданский иск, предъявленный обвиняемому, отозван и к нему нет никаких претензий.

Затем выступил государственный обвинитель. Прокурор Вугар Махмудов потребовал приговорить обвиняемого к 4 годам лишения свободы. Адвокат подсудимого попросил оправдать его подзащитного. Сам Вугар Махмудов от выступления отказался. Приговор будет вынесен в 16:00.