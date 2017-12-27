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    Прокурор потребовал наказания для бывшего сотрудника банка

    © Report

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжено судебное заседание по уголовному делу Ильхама Гасымова, обвиняемого в присвоении денег.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой выступил прокурор.

    Гособвинитель потребовал приговорить И. Гасымова к 10 годам тюрьмы.

    Отметим, что ранее И. Гасымов работал в Kapital Bank, а позже в VTB Bank. Уволившись, он уехал в Россию, где прожил 5 лет. И. Гасымов был объявлен в международный розыск, задержан и доставлен в Азербайджан.

    Он обвиняется по нескольким статьям, в том числе по статье 179.3.2 (присвоение в крупном размере) УК. 

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