Прокурор потребовал наказания для арестованного Службой госбезопасности сотрудника таможни и других лиц

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу членов группы, обвиняемых в контрабанде из Азербайджана в Турцию золота на сумму 130 тыс. манатов и 190 тыс. долларов - Ильгара Абилова, Эльвина Юсубова, Рашада Насибова и Кямрана Ахмедова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева выступил государственный обвинитель.

В своем выступлении прокурор попросил приговорить Ильгара Абилова, Эльвина Юсубова и Рашада Насибова к 6 годам и 6 месяцам, Кямрана Ахмедова - к 7 годам лишения свободы.

Очередное заседание суда назначено на 30 января.

Отметим, что согласно информации, распространенной пресс-службами Государственного таможенного комитета и Службы госбезопасности, в результате совместных мероприятий сотрудников ГТК и СГБ 8 марта 2017 года была задержана и привлечена к уголовной ответственности группа лиц – Эльвин Юсубов, Рашад Насибов, Ильгар Абилов и сотрудник таможни Кямран Ахмедов, которые, войдя в предварительный сговор, пытались перевезти из Азербайджана в Турцию путем контрабанды, т.е. втайне от таможенного контроля Международного аэропорта Гейдар Алиев крупную сумму денег в иностранной валюте, а именно 190 тыс. долларов и 5 золотых слитков общим весом 2 кг 279,44 г на сумму 132 207,52 маната.

После в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.