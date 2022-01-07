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Прокурор потребовал конфисковать у экс-посла Эльдара Гасанова имущество

Прокурор потребовал конфисковать у экс-посла Эльдара Гасанова имущество Сегодня на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Афгана Гаджиева прокурор потребовал конфискации имущества бывшего посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова.
Происшествия
7 января 2022 г. 11:37
Прокурор потребовал конфисковать у экс-посла Эльдара Гасанова имущество

Сегодня на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Афгана Гаджиева прокурор потребовал конфискации имущества бывшего посла Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдара Гасанова.

Как передает Report, ранее гособвинитель запросил для бывшего посла 11 лет тюремного заключения.

Экс-послу инкриминируются статьи 308.2 (злоупотребление должностными обязанностями) 308-1.1 (растрата бюджетных средств не по назначению) УК АР.

По уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в связи с тем, что некоторые должностные лица Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики злоупотребляют своими полномочиями, совершают действия, наносящие существенный ущерб охраняемым законом интересам государства, а также по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, взяточничества, были привлечены к уголовной ответственности начальник Управления делами МИД, председатель тендерной комиссии министерства Фархад Моллазаде, начальник Консульского управления Фаиг Багиров и другие, в отношении них решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе оперативно-следственных мероприятий по продолжающемуся уголовному делу были получены новые сведения о присвоении средств государственного бюджета, выделенных на различные направления деятельности МИД.

На основании собранных материалов соответствующим решением была назначена комплексная проверка по финансово-хозяйственной деятельности, в ходе которой возникли основания для подозрения в том, что посол Азербайджанской Республики в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Гасанов Эльдар Гумбат оглу использовал не по назначению значительные бюджетные средства и совершил другие правонарушения.

В рамках следствия Эльдар Гасанов был задержан в качестве подозреваемого. В отношении него решением Сабаильского районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело в отношении других участников преступлений, обвиняемых вместе с Э.Гасановым, выделено в отдельное производство, расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Prokuror Eldar Həsənovun əmlakının müsadirə olunmasını istəyib

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