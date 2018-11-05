Прокурор потребовал для Федаи Лачын шесть лет тюрьмы

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении 12 человек, а также певицы Федаи Лачын, обвиняемых в оказании помощи в побеге заключенным в Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова выступил гособвинитель Орхан Кенгерли.

В своем выступлении прокурор потребовал для обвиняемых - Ф.Лачын 6 лет тюремного заключения, командира табора Пенитенциарной службы Бахруза Абдуллаева - 10, начальника караула Джейхуна Самедова - 10, его заместителей - Турала Поладханова - 8,5 лет, Фуада Гаджиева - 8,5, таксиста Магомеда Гаджиева - 8, Гюнай Атакишиевой - 7, Агиля Наджафова - 10, Исрафила Солтанова - 8, Шахмара Бейализаде - 8, Тарлана Зейналова - 8, Анара Аскерова - 8 и Али Агами (наказания объединены) 20 лет лишения свободы.

Судебное заседание продолжится 12 ноября.

Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября прошлого года в Баку заключенных, Федая Мамедова (Федая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемой и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.